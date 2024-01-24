واتساب يعمل على تغيير غريب في طريقة إرسال الصور.. إليك الوسيلة المعتمدة

يتم العمل على إطلاق نسخة واتساب الخاصة من AirDrop من Apple والتي يحتاج المستخدمون فيها إلى هز الهاتف لمشاركة الصور.

وتشير لقطات الشاشة المسربة إلى أن التطبيق المملوك لـ Meta يبني ميزة جديدة للأشخاص لإرسال الملفات إلى الأشخاص القريبين منهم.

يميل إرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر البلوتوث إلى أن يكون أسرع من تحميلها عبر الإنترنت، ولكن ليس من الواضح تمامًا ما هي فائدة فكرة واتساب الأخيرة مقارنة بأدوات آيفون وأندرويد الحالية.

ويبدو أن المستخدمين سيضطرون إلى هز هواتفهم، وفقًا لـ WABetaInfo.

"يبدو أنه ستكون هناك حاجة إلى هز الجهاز لإنشاء طلب مشاركة، مع الحفاظ على نهج خاضع للرقابة لتبادل الملفات".

ووفق ما تم تداوله يجب أن "تطلب من الشخص الآخر فتح تطبيق واتساب وهز جهازه لرؤية طلب المشاركة الخاص بك".

ويبدو أن هذه الميزة ستسمح للأشخاص بتبادل الملفات من جهات الاتصال وغير جهات الاتصال.

ولكن لن يتم الكشف عن رقم هاتفك، وسيتم أيضًا تشفيرها بخاصية end-to-end encrypted للأمان.

( lbc)