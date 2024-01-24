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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات جديدة لهاتف Galaxy M55 5G

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:00
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أكدت أحدث التفاصيل على خطط سامسونغ لدعم هاتف Galaxy M55 5G القادم بميزة تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

 

بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير اثنان من الإصدارات المتوسطة Galaxy F55 5G وGalaxy M55 5G، ولقد أعتمدت هذه الإصدارات بالفعل مؤخراً في عدد من الجهات والتي تشمل BIS في الهند، ومنصة benchmark، كما رصد هاتف Galaxy M55 5G في قاعدة بيانات FCC التي كشفت عن بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

 
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ولقد ظهر الهاتف في قوائم FCC بنموذج رقم EP-TA845، وميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما أكدت القوائم على أن الهاتف يضم بطارية بنموذج رقم HQ-6887NAS بتقنية “Ningde Amperex”.

 

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف ثلاثة من النطاقات الترددية لتقنية WiFi بين 2.4 GHz، أو 5 GHz وأيضاً 5.8 GHz، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، وNFC، والبلوتوث، وLTE، ونظام GPS، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Galaxy M55 في نهاية الشهر المقبل.

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