6 تطبيقات تُسهّل التسجيل على الهاتف... تعرف عليها

يمكنكم تسجيل محادثة عبر تطبيق "زووم" أو أي أداة اجتماع أخرى تستخدمونها، إلّا أنّ البرمجيات المخصّصة للتسجيل لها مزايا ومكاسب أخرى.

تطبيقات التسجيل الصوتي

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أولاً، تحفظ هذه البرمجيات التسجيلات بكفاءة أعلى في حالات تراجع أو انقطاع اتصال الإنترنت؛ وثانياً، صُممت هذه البرمجيات خصيصاً لتحسين نوعية الصوت؛ وثالثاً، لكلّ واحدٍة منها بعض المزايا الإضافية التي سنعرّفكم عليها.

"ريفرسايد" Riverside: برنامج مناسب للتسجيل عن بعد، ويحفظ المادّة الصوتية (والفيديوهات، اختيارياً) في أثناء العمل، أي أنّه يضمن عدم ضياع أي شيء في حال انقطاع الاتصال. يتفوّق هذا البرنامج على منافسيه، ويتيح لكم صناعة ومشاركة المقاطع.

"زينكاستر" Zencastr: يشابه «ريفرسايد»، أي أنّه وسيلة كفؤة لتسجيل المقابلات. يكفي أن ترسلوا رابط موضوع المقابلة كما تفعلون عند استخدام «زووم»، ليبدأ البرنامج بتسجيل ملف صوتي منفصل عالي النوعية لكلّ ضيف تقابلونه.

"سكواد كاست" Squadcast: يسجّل هذا البرنامج المحادثات عن بعد، وغالباً ما يستخدمه المدوّنون الصوتيون، ويقدّم لمستخدميه وظيفة «الغرفة الخضراء» للاستعداد المسبق.



"رينغر" Ringr: ليست هذه الخدمة منمّقة ومتطوّرة كما سابقاتها لأنّ تصميمها أضعف ومزاياها أقلّ. وعلى عكس الخيارات الأخرى، فإنه يتوفر على شكل تطبيق لأجهزة أندرويد وiOS.

تسجيل المقابلات الشخصية



"أليس" Alice: برنامجٌ مصمم للصحافيين ولكن يمكنكم استخدامه لإجراء مقابلة مع أي شخص. يكفي أن تفتحوا التطبيق وتنقروا على الشاشة ليبدأ التسجيل. يمكنكم حتّى استخدامه من دون النظر إليه للحفاظ على التواصل بالعينين مع ضيفكم. وبعد المقابلة، يزوّدكم البرنامج بنصّ للمحادثة التي جرت في المقابلة.



"أوتّر" Otter: يتميّز هذا التطبيق بكفاءة عالية أيضاً؛ حيث إنه يزوّد مستخدمه بنصٍ للمحادثة خلال المقابلة نفسها حتّى يتمكّن من مراجعة المواضيع التي نوقشت خلال استراحته. ويتيح التطبيق أيضاً مشاركة التسجيل والنص بسهولة، ويسمح للضيف بتعديل النص إذا لزم الأمر.



يضمّ نظاما أندرويد وiOS أيضاً تطبيقات لا بأس بها للتسجيل ويستخدمها صحافيون كثر لتسجيل المقابلات عن بعد، أو كتطبيقات احتياطية في حال كانت الخيارات الأخرى غير متوفرة.







تطبيق لمقابلاتكم الخاصّة

"ستوري كوربس" هي منظّمة مستقلّة غير ربحية تستعرض محادثات مسجّلة بين أشخاص يعرفون بعضهم. في الماضي، كانت تستضيف تسجيلات احترافية، واليوم، بات بإمكان أي شخص تسجيل مقابلة لصالح أرشيف المنظّمة ومشاركته مع الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة.

مقابلات مباشرة وبعيدة

كيف تسجّلون مقابلات لصالح "ستوري كوربس"؟ يتيح لكم تطبيق "ستوري كوربس" StoryCorps المجّاني تسجيل شخص يجلس بالقرب منكم. ويمكنكم أيضاً استخدام «ستوري كوربس كونكت» لتسجيل مقابلة عن بعد بواسطة متصفّح الويب.

يزوّدكم موقع المنظّمة بعشر نصائح مساعدة لتسجيل مقابلة رائعة، بالإضافة إلى دليل مدّته دقيقة واحدة لضمان الحصول على نوعية صوتية جيّدة.

اختيار شريك: اختاروا شخصاً لن تمانعوا سماع صوته لسنوات قادمة لأنّ أفضل مقابلات «ستوري كوربس» غالباً ما تحصل بين شخصين يرغبان باستكشاف أمورٍ عن بعضهما.



تحضير الأسئلة: حضّروا لائحة من الأسئلة العميقة والمفتوحة. تجدون على موقع المنظّمة أسئلة مناسبة لتبدأوا منها، بالإضافة إلى مئات الخيارات لإجراء مقابلات مع الوالدين والجدّين أو الأصدقاء والزملاء.

أسئلة المقابلة: تقدّم "ستوري كوربس" 44 سؤالاً حوارياً تساعد في استدراج انعكاسات عميقة، فضلاً عن أنّها توصي بالتركيز على ستّة أسئلة كبرى في مقابلة مدّتها 40 دقيقة.

تعلّم أسلوب المقابلات

إليك ما يفعله أفضل مديري المقابلات:

* طرح أسئلة قصيرة لا تتعدّى عشر كلمات.

* تجنّب طرح أسئلة ثنائية الشطور، لكي تفسح المجال أمام الضيف لمزيد من الشرح.

* تجنّب الأسئلة "المعتادة" بهدف تشجيع الحصول على دقّة الإجابة.

* الانتظار لخمس ثوانٍ بعد كلّ جواب قبل الانتقال إلى السؤال التالي. تفتح هذه الاستراحة المجال للإضافات إلى السؤال السابق.

* الإيماء بالرأس والحفاظ على التواصل بالعينين في أثناء الاستماع، مع تفادي الهمهمات والأصوات التي قد تثقل التسجيل الصوتي.

* مجلّة "فاست كومباني"، خدمات "تريبيون ميديا".