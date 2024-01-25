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تكنولوجيا وعلوم

مركبة يابانية توثق وجود المعادن على سطح القمر

Lebanon 24
25-01-2024 | 10:36
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أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، أن مركبة "SLIM" تمكنت من استخدام كاميرا طيفية خاصة لتصوير المعادن الموجودة على سطح القمر مباشرة بعد هبوطها هناك.
وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "الكاميرا الخاصة الموجودة في المركبة تمكنت من العمل لمدة 15 دقيقة بعد الهبوط، ومن ثم توقف عملها لأن الخلايا الشمسية الموجودة في المركبة لم تعمل، وكانت الأجهزة تستمد طاقتها من البطارية المدمجة في المركبة، وكان هناك خطر من ارتفاع حرارة الأجهزة".
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وأضاف البيان: "كاميرا المركبة تمكنت من التقاط 257 صورة بدلا من 333 كان مخططا لالتقاطها. تم تشكيل لقطة فسيفسائية عامة من الصور التي تم التقاطها، لكن بعض المناطق لا تظهر فيها".

وتابع: "وفي حال تمكنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية من إعادة الطاقة إلى المركبة باستخدام الخلايا الشمسية، فسيتم تشغيل الكاميرا الطيفية الموجودة فيها مرة أخرى، أما الآن فإن المركبة مفصولة عن مصادر الطاقة، ويبلغ مستوى شحن البطارية المدمجة فيها هو حوالي 12٪ فقط".
وأطلقت اليابان هذه المركبة في 7 أيلول العام الماضي من مركز تانيغاشيما الفضائي، وتوقعت وكالة الفضاء اليابانية في البداية أنها ستصل إلى القمر وتهبط على سطحه في النصف الأول من عام 2024، ومؤخرا تمكنت المركبة من الهبوط على سطح القمر، لكنها تواجه بعض المشكلات لأن ألواحها الشمسية لم تكن تولد الطاقة، لذا تقرر إيقاف عملها عندما انخفض مستوى شحن بطاريتها إلى 12 % تقريبا لكي يتم إعادة تشغيلها لاحقا. (روسيا اليوم)
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