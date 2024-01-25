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تكنولوجيا وعلوم

لمنافسة "يوتيوب".. تيك توك تستعد لدخول مجال مقاطع الفيديو الطويلة

Lebanon 24
25-01-2024 | 14:20
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تعمل شركة ByteDance على إعداد منصة TikTok لتتنفس موقع YouTube من خلال جلب مقاطع فيديو مدتها 30 دقيقة إلى المنصة.

 

يمثل هذا خروجًا عن التنسيق الأصلي للنظام لمقاطع الفيديو القصيرة. وقد تم رصد الميزة الجديدة على تطبيق iOS Beta وتطبيق أندرويد أيضًا في المملكة المتحدة بواسطة مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي

  Matt Navarra

تشتهر TikTok على نطاق واسع بمقاطع الفيديو القصيرة.  بدأت في البداية بـ 15 ثانية ثم تم تحديث حد الفيديو لاحقًا إلى دقيقة واحدة.

 

وفي السنوات الأخيرة، ونظرًا للطلب، تمت مراجعة الحد مرة أخرى وتم توسيعه إلى ثلاث دقائق، وبعد ذلك إلى 10 دقائق.

 
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قبل حد الفيديو الذي يبلغ 30 دقيقة، كانت الشركة قد اختبرت بالفعل مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 15 دقيقة، لكن الحد غير فعال حاليًا على TikTok.

 

والآن، لجذب المزيد من المستخدمين ومنشئي المحتوى إلى منصتها، تختبر Tiktok حدًا أقصى يبلغ 20 دقيقة. ويمكن اعتبارها منافسة مباشرة لموقع YouTube، الذي يسمح بأي مدة للفيديو.  يمكن أن يفتح هذا التوسع فرصًا لنشر حلقات كاملة من البرامج التلفزيونية والمحتويات الطويلة الأخرى على TikTok.

 

ونظرًا لكونها منصة مشهورة بمقاطع الفيديو القصيرة، ستوفر TikTok للمستخدمين القدرة على تقديم مقاطع الفيديو بسرعة من خلال النقر مع الاستمرار على الجانب الأيمن من الفيديو. وقد شوهدت ميزة مماثلة عندما أطلقت TikTok مقاطع فيديو مدتها 15 دقيقة لأول مرة قبل بضعة أشهر.

 

علاوةً على ذلك، أعدت منصة TikTok بالفعل لمقاطع فيديو أطول مع الإضافة الأخيرة لوضع ملء الشاشة الأفقي.

( نبض)

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