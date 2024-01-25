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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يقتحم متصفح كروم بمزايا جديدة.. تعرف عليها

Lebanon 24
25-01-2024 | 23:22
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تضيف جوجل باستمرار العديد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم (Chrome) لتسهيل البحث عبر الإنترنت وجعله أكثر أمانًا من قبل، ولتسهيل الوصول إلى المعلومات في مواقع الويب المختلفة، إذ أعلنت أنها جلب مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي لمتصفح كروم تجعل استخدامه سهلًا، وذلك بالتزامن مع إصدار Chrome M121.
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وتتضمن الإضافات الجديدة منظم علامات التبويب، ومساعد الكتابة الذي يساعد في صياغة النص، وخيار تخصيص العمل الفني والسمات عبر المتصفح.

مزية مُنظم التبويب:
تُعدّ مزية (مجموعات علامات التبويب) Tab groups الموجودة في متصفح كروم مفيدة لإدارة الكثير من علامات التبويب التي تعمل عليها في الوقت نفسه، ويمكنك استخدامها لتنظيم علامات التبويب المتعددة يدويًا، لكن مزية (منظم التبويب) Tab Organizer الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستعمل تلقائيًا وتُنشئ مجموعات لعلامات التبويب بناءً على علامات التبويب المتشابهة.
 
إنشاء سمات مخصصة للمتصفح:
سخرت غوغل قدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على إنشاء سمات جديدة أو خلفيات لمتصفح كروم، ما يتيح لك تخصيص كروم باستخدام  ميزة “الإنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي” Create with AI.

وتستطيع الآن تخصيص العناصر المرئية للمتصفح، وهو أمر تعده الشركة امتدادًا لخلفيات الذكاء الاصطناعي التي صممتها لهواتف Pixel.
 
 المساعدة في صياغة النصوص في مواقع الويب المختلفة:
قد تكون كتابة بعض النصوص في مواقع الويب صعبة، خاصة إذا كنت ترغب في توضيح رأيك في بعض الأماكن التي زرتها، أو عند الحاجة إلى كتابة استفسار عن شقة للإيجار، أو التواصل مع شركة للاستفسار عن منتج معين.

ولمساعدتك في ذلك، أضافت جوجل إلى إصدار متصفح كروم الجديد، مزية تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك في الكتابة على مواقع الويب المختلفة، سواء كنت تريد كتابة مراجعة عن مطعم جربته، أو كتابة استفسار رسمي لشركة حول منتج معين، وغير ذلك.(أخبار الآن)
 
 
 
 
 
المصدر: أخبار الآن
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