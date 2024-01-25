قرار كبير من "مايكروسوفت" يطال موظفي قسم الألعاب!

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قررت شركة مايكروسوفت تسريح نحو ألفي موظف في قطاع الألعاب في الشركات المملوكة لها، مثل أكتفيجن بليزارد وإكس بوكس، وفقًا لتقرير جديد أورده موقع "ذا فيرج" التقني، إذ يشكلون نحو 8% من إجمالي العاملين في قطاع مايكروسوفت للألعاب، والبالغ عددهم نحو 22 ألف موظف.وأكد فيل سبنسر، رئيس قطاع الألعاب في مايكروسوفت، في مذكرة داخلية عملية تسريح الموظفين الأخيرة، التي تؤثر على نحو أساسي في موظفي أكتفيجن بليزارد، التي أكملت مايكروسوفت الاستحواذ عليها حديثًا في مقابل 69 مليار دولار أمريكي بعد نزاع طويل دام لمدة قدرها 20 شهرًا مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت قد سرحت خلال عام 2023 الماضي نحو 10 آلاف موظف، كما تتابع علميات فصل الموظفين في القطاع التقني منذ مطلع العام الجاري.وإلى جانب عمليات التسريح من العمل، قرر رئيس شركة "بليزارد" الحالي، مايك يبارا، مغادرة مايكروسوفت بعد عشرين عامًا من العمل فيها، بالإضافة إلى ألين أدهم، كبير مسؤولي التصميم في الشركة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)