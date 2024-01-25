بعد وقت طويل.. "FORTNITE" قريبًا على آيفون

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تعتزم Epic Games جلب لعبة فورتنايت الشهيرة إلى مستخدمي آيفون وآيباد من خلال إطلاق متجرها للألعاب لمنصات آبل بموجب سياسة متجر التطبيقات البديلة الجديدة من الشركة المصنعة لهواتف آيفون في الاتحاد الأوروبي.ويعني ذلك حصول مستخدمي آيفون وآيباد الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي على اللعبة الشهيرة، مع إمكانية تثبيتها وتشغيلها دون الحاجة إلى استخدام خدمة الألعاب السحابية.ويأتي ذلك بعد إعلان آبل أنها تفتح iOS أمام متاجر التطبيقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.وأزالت آبل لعبة فورتنايت من متجرها للتطبيقات في شهر أغسطس 2023 بعد أن انتهكت Epic Games إرشادات متجر تطبيقات آبل من خلال إضافة خيار الدفع المباشر، ودخلت الشركتان في نزاع قانوني مستمر حتى الآن.وقالت Epic Games في منشور عبر منصة إكس الاجتماعية إنها تجلب متجرها للتطبيقات لأجهزة آبل بدءًا من هذا العام.(البوابة العربية للأخبار التقنية)