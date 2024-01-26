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تكنولوجيا وعلوم

لأوّل مرة في العالم العربي.. أغنية تشعل مصر والسبب الذكاء الإصطناعي(فيديو)

Lebanon 24
26-01-2024 | 00:42
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أثارت أغنية "أمور بسيطة"، المنتجة بالإعتماد الكامل على فكرة الذكاء الإصطناعي، للثنائي المصري هشام جمال وليلى زاهر، جدلاً وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع جمال إلى حذف النسخة الأولى من الكليب ونشر توضيح لفكرته وكواليسه.
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وبينما أشاد بعض محبي الثنائي بالكليب والانسجام بين هشام وليلى، فإن كثيرين انتقدوا الاعتماد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي، بجانب انتقادهم صناع الكليب لوصفهم إياه بأنه الأول في مصر.
 



وأجرى الفنان هشام جمال تعديلاً على النسخة المنشورة عبر تطبيق "إنستغرام"، وأعاد نشرها، وكتب رسالة لمتابعيه ومتابعي خطيبته ليلى زاهر شريكته في الأغنية عن كواليس خروجها للنور.

وذكر أن الأغنية تعتبر أول فيديو كليب في العالم العربي وغالباً في العالم بجودة مناسبة ومن دون تغيير ملامح وجوه المغنين، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفنية واستخدام هذه التقنية، لا يزال في بداياته.(العربية)

المصدر: العربية
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