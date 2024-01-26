حقائق مثيرة عن الإنترنت قد لا تعرفونها!

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غيّر الإنترنت بشكل جذري طريقة تواصلنا وعملنا وحياتنا، ولكن هناك بعض الحقائق الرائعة حول شبكة الويب العالمية التي لا يعرفها الكثيرون.- الإنترنت ليس الويب: يخلط الكثير من الناس بين شبكة الويب العالمية والإنترنت، كما لو أنهما الأمر عينه، لكنهما ليسا كذلك؛ فالإنترنت عبارة عن شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، والتي ترتبط ببعضها البعض، بينما شبكة الويب العالمية عبارة عن مجموعة من صفحات الويب الموجودة على هذه الشبكة.لذلك عندما تكون على هاتفك أو جهازك اللوحي، فأنت تستخدم الإنترنت للوصول إلى الويب.- أول موقع ويب: في 6 آب 1991، أطلق تيم بيرنرز لي أول موقع إلكتروني، وكان مخصصاً لشبكة الويب العالمية نفسها.- أول صورة على الويب: ظهرت مجموعة Les Horribles Cernettes الكوميدية في أول صورة تم نشرها على شبكة الإنترنت العالمية، والتي تم التقاطها في سيرن العام 1992.- ولادة الرموز التعبيرية: ابتكر عالم الكمبيوتر سكوت فالمان، أول رمز تعبيري للدلالة على الابتسامة على لوحة الإعلانات في العام 1982. وفي النهاية تم إنشاء الرموز التعبيرية، وهي عنصر حيوي في التواصل عبر الإنترنت، نتيجة لهذا الإلهام.- أول كاميرا ويب: ابتداءً من العام 1991، نجحت جامعة كامبريدج في تطبيق أول كاميرا ويب على شبكتها المحلية الخاصة. وكان الغرض الوحيد منها هو مراقبة إبريق القهوة لمعرفة كمية القهوة المتبقية.- الإنترنت والزواج: واحدة من كل ست زيجات اليوم تحدث لأن الزوجين التقيا عبر الإنترنت.- المستخدمون النشطون: هناك أكثر من 5.47 مليار مستخدم نشط للإنترنت، بينما يوجد في الصين وحدها أكثر من مليار مستخدم نشط. كما أن هناك 4.2 مليار مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي، ويستخدم 4.32 مليار شخص أجهزتهم المحمولة للاتصال بالإنترنت.- مواقع الإنترنت: هناك أكثر من 1.98 مليار موقع على الإنترنت، من بينها 198.4 مليون موقع نشط.- وزن الإنترنت: إذا تم وزن الإنترنت، فسيكون وزنه حوالي 50 غرامًا. إذ قام الفيزيائي راسل سيتز بقياس وزن عدة مليارات من الإلكترونات التي تشكل البيانات التي نرسلها ذهاباً وإياباً كل يوم.- بحث غوغل: يبلغ متوسط عمليات البحث في غوغل ما يقرب من 3 مليارات عملية بحث يومياً.- عبارة تصفح الإنترنت: هذه العبارة صاغها أمين مكتبة يدعى جان أرمور بولي في العام 1992.- غالبية استخدام الإنترنت: غالبية استخدام الإنترنت لا يتم من قبل البشر، ولكن من خلال البرامج الضارة وروبوتات الإنترنت، والتي تمثل ثلثي نشاط الإنترنت.- قوة الإنترنت: إذا تم قياس الإنترنت بقوة الحصان، يتطلب تشغيل الإنترنت 50 مليون حصان اليوم.- الأكثر نموًا: WWW هي وسيلة الاتصال الأسرع نموًا على الإطلاق؛ فقد استغرق الأمر أربع سنوات فقط للوصول إلى 50 مليون شخص، فيما استغرق الراديو 38 عاماً بينما استغرق التلفزيون 13 عاماً للوصول إلى العدد نفسه.- أسماء أخرى للإنترنت: قبل الانتهاء من شبكة الويب العالمية، كانت الأسماء الأخرى التي كانت محتملة تشمل Mesh وMine of Information وInformation Mine.- أول محرك بحث: كان "آرتشي" وهو مشتق من كلمة أرشيف أول محرك بحث على الإطلاق.- أول بريد إلكتروني: تم إرسال أول بريد إلكتروني على الإطلاق بواسطة راي توملينسون لنفسه. وراي هو مخترع برنامج البريد الإلكتروني على نظام ARPANET وتلقى البريد الإلكتروني على جهاز الكمبيوتر الذي كان بجواره مباشرة.وينسب إلى راي توملينسون أنه مخترع نظام البريد الإلكتروني والفاصل @ الذي نستخدمه منذ ذلك الحين.