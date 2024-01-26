لمستخدمي هواتف "آيفون"... إليكم هذا الخبر المهمّ

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كشفت شركة "آبل" عن خاصية جديدة مهمة للحماية في حال سرقة "آيفون"، وتحدّ من إمكانية وصول اللصوص إلى الهاتف.وذكر تقرير مطول لوكالة "أسوشيتد برس" أبرز وظائف خاصية الحماية في حال سرقة الجهاز، والتي يمكن للمستخدمين تفعيلها عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف.وطرحت شركة "آبل" تحديثا لنظام التشغيل iOS الخاص بها هذا الأسبوع، مع ميزة تسمى "Stolen Device Protection" والتي تجعل من الصعب على اللصوص الوصول إلى الوظائف والإعدادات الرئيسية للهاتف، وتم حث المستخدمين لتفعيلها على الفور.ويتضمن تحديث برنامج التشغيل لأجهزة iPhone وiPad الميزة الجديدة الأساسية المصممة لمنع اللصوص من مسح الهواتف لإعادة بيعها أو الوصول إلى "Apple ID" أو الحسابات المهمة الأخرى. وخاصية الحماية للأجهزة المسروقة عبارة عن إعداد جديد تم تضمينه في أحدث إصدار من iOS، الإصدار 17.3.وتقول شركة "آبل" إن الميزة الجديدة تضيف طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين، وتعالج ثغرة اكتشفها اللصوص واستغلوها، وهي السماح لهم بإغلاق حسابات الضحايا على Apple وحذف صورهم وملفاتهم الأخرى من حساباتهم على iCloud وإفراغ حساباتهم المصرفية عن طريق الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في برنامج "Keychain".وتعمل هذه التقنية على تتبع "المواقع المألوفة" للمستخدم، مثل منزله أو مكان عمله، وتضيف المزيد من الإجراءات الأمنية البيومترية للتخطي، إذا حاول شخص ما استخدام الجهاز للقيام بأشياء معينة عندما يكون بعيدا عن تلك الأماكن.كما أنها تقلل من أهمية رموز المرور، التي يمكن للصوص سرقتها من خلال النظر من فوق كتف شخص ما أو تهديد الضحايا وإجبارهم على تسليمها، لصالح ميزات "بيومترية" مثل الوجوه أو بصمات الأصابع التي يصعب نسخها.ويقوم اللصوص عادة بمسح محتويات وإعدادات الهاتف لبيعه، وأشار التقرير إلى أن شركة "آبل" طورت هذه الخاصية مع ازدياد حالات سرقة هواتف "آيفون".ويتم تفعيل هذه الميزة في حال حصول إجراءات أخرى، وإذا لم يكن المستخدم في مكان مألوف، وتشمل استخدام كلمات المرور المحفوظة في Keychain أو طرق الدفع المحفوظة في Safari، أو في حالة إيقاف تشغيل Lost Mode، أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة "آبل" جديدة أو استخدام "آيفون" لإعداد جهاز جديد. (الحرة)