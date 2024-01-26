ماسك: شركات السيارات الكهربائية الصينية سوف "تهدم" منافسيها

خلال الأعوام الماضية، أكد إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تيسلا، مراراً وتكراراً بأن المنافسة التي تخشاها شركته بشكل حقيقي هي المنافسة الصينية من الشركات الصاعدة والواعدة في هذا المجال، وليس المنافسة من شركات السيارات التقليدية والعريقة في أمريكا وأوروبا.

والآن كرر ماسك تحذيراته هذا الأسبوع، مصرحاً بأن شركات السيارات الصينية “ستكتسح الأسواق وستقضي على المنافسة حول العالم”.

وأكد على ضرورة واضح حواجز تجارية موجهة ضد السيارات الصينية الكهربائية بشكل خاص لتفادي هذا السيناريو.

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وصرح ماسك: “إذا لم تضع بلدان العالم حواجز تجارية ضد السيارات الصينية، فستقوم بالقضاء على معظم شركات السيارات العالمية الأخرى.. لأن السيارات الصينية جيدة جداً”.

وتأتي تصريحات ماسك بعد تمكن شركة بي واي دي الصينية لأول مرة من تجاوز تيسلا في الربع الأخير من 2023 لتكون أكبر صانعة سيارات كهربائية في العالم، وإن احتفظت تيسلا باللقب خلال 2023 بالمجمل.

( نبض)