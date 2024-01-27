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تكنولوجيا وعلوم

خدمة مايكروسوفت "تيمز" تتعطل.. وهذا ما أعلنته الشركة

Lebanon 24
27-01-2024 | 01:00
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أعلنت شركة مايكروسوفت أن تطبيق المحادثة التابع لها "تيمز" أظهر "بعض التحسن" في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مشيرة إلى أن عملياتها لاستعادة تشغيل التطبيق في الأميركيتين لا تزال جارية.

وقالت الشركة في منشور على إكس: "أكملنا الانتقال إلى النظام الاحتياطي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتظهر قراءة الخدمة بعض التحسن. الانتقال إلى النظام الاحتياطي في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية جارٍ ونواصل المتابعة".
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وكان موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية ذكر أن خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز تعطلت لدى عشرات الآلاف من المستخدمين، أمس الجمعة، ليشير في وقت لاحق أن العطل يطال آلافا فقط.

وأفاد الموقع بتسجيل أكثر من 13 ألف بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل. ويبلغ داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.(الحرة)

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