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تكنولوجيا وعلوم
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
27-01-2024
|
04:00
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ذكرت وكالة الاستكشاف اليابانية (JAXA) أن مركبة "SLIM" انقلبت رأسا على عقب أثناء هبوطها على سطح القمر.
وأشارت الوكالة إلى أن المركبة هبطت على مسافة تبعد 55 مترا شرق نقطة الهبوط التي كان من المخطط أن تنزل فيها على سطح القمر. وقالت: "نعتقد أننا نجحنا في إظهار تقنية الهبوط بدقة تصل إلى 100 متر".
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ونشرت (JAXA) أيضا صورا التقطتها "SLIM" مباشرة بعد هبوطها على سطح القمر، وظهرت في هذه الصور عدة صخور موجودة على سطح القمر، أطلق الخبراء اسما على كل منها.
ونظرا لأن "SLIM" هبطت رأسا على عقب، فلا يمكنها الحصول على الكهرباء من الألواح الشمسية الموجودة فيها، لذا قام الخبراء بإيقاف تشغيل بعض أنظمة الجهاز لتوفير الطاقة، وينتظرون حتى تتغير زوايا سقوط الضوء، وبعد ذلك يمكن للألواح الشمسية أن تبدأ بالعمل.
وهبطت المركبة القمرية اليابانية على سطح القمر في 19 كانون الثاني الجاري، وبعد مرور بعض الوقت تمكن المتخصصون على الأرض من الاتصال بها، ومع هبوط SLIM، أصبحت اليابان الدولة الخامسة في التاريخ (بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند) التي تهبط لها مركبة على سطح القمر. (روسيا اليوم)
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