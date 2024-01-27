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تكنولوجيا وعلوم

إعداد افتراضي جديد من "ميتا".. ما هو؟

Lebanon 24
27-01-2024 | 14:25
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تفرض شركة Meta قيودا على تلقي الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، الرسائل على "إنستغرام" و"مسنجر" من أي مستخدم لا يتابعونه أو غير متصلين به، كجزء من تحديث الأمان.

هذا التغيير هو جزء من العمل المستمر لتوفير "تجارب مناسبة لعمر المراهقين" بحسب الشركة.
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ويوسع هذا التغيير سياسة التعريف الحالية التي لا تسمح للبالغين بإرسال رسائل إلى المراهقين الذين لا يتابعونهم. وهذا يعني أنه لن يتمكن أي شخص على "إنستغرام" و"مسنجر" الآن من إرسال رسالة مباشرة إلى مراهق لا يتابعه.

وقالت Meta في منشور: "بموجب هذا الإعداد الافتراضي الجديد، لا يمكن مراسلة المراهقين أو إضافتهم إلى الدردشات الجماعية إلا من قبل الأشخاص الذين يتابعونهم بالفعل أو يتصلون بهم، ما يساعد المراهقين وأولياء أمورهم على الشعور بثقة أكبر. وسينطبق هذا الإعداد الافتراضي على جميع المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما (أو أقل من 18 عاما في بعض البلدان)".

وفي تحديث إضافي للسلامة، قالت Meta إن الآباء الذين يستخدمون أدوات الإشراف الحالية سيكون لديهم الآن القدرة على الموافقة أو رفض طلبات المراهقين لتغيير إعدادات الخصوصية والأمان الافتراضية الخاصة بهم.

ويأتي التحديث في الوقت الذي تستمر فيه منصات التواصل الاجتماعي في مواجهة التدقيق بشأن تأثيرها على المستخدمين الأصغر سنا. (روسيا اليوم)
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