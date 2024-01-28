تطوّر فريد من نوعه.. روبوت يتيح الشعور بالأشياء عن بعد عبر نظارات VR

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طوّر باحثون روبوت iCub 3 يمكنه محاكاة حركة المستخدم عن بعد ونقل صوته وحركته، بما قد يمكن المستخدمين مستقبلاً من استخدامه ليحل محلهم في حضور فعاليات أو القيام بمهام عن بعد، ومنحهم القدرة على المشاركة جسدياً "نوعاً ما"، إذ يمنحهم القدرة على الشعور بما يشعر ويقوم به عن بعد.ويرتدي المستخدم سترة مزودة بمستشعرات ذكية تلتقط حركة جسمه وقدميه، إلى جانب قفاز يرصد حركة يديه، ليتم نقلها بشكل لحظي ليحاكيها جسم الروبوت، بحسب ورقة بحثية.وجه الروبوت مزود أيضا بكاميرتين في موضع العينين، لتصوير كل ما يراه، ليتمكن المستخدم أيضاً من رؤيته عبر ارتداء نظارة واقع افتراضي على عينيه.صُنع هيكل الروبوت من خليط من الألومنيوم والبلاستيك، ووزع عليه العديد من المستشعرات، بحيث تتمكن من التقاط أي مؤثرات يتعرض لها جسم الروبوت، فيشعر بها المستخدم مباشرة عن بعد من خلال السترة الذكية التي يرتديها.