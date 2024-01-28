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تكنولوجيا وعلوم

تطوّر فريد من نوعه.. روبوت يتيح الشعور بالأشياء عن بعد عبر نظارات VR

Lebanon 24
28-01-2024 | 00:14
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طوّر باحثون روبوت iCub 3 يمكنه محاكاة حركة المستخدم عن بعد ونقل صوته وحركته، بما قد يمكن المستخدمين مستقبلاً من استخدامه ليحل محلهم في حضور فعاليات أو القيام بمهام عن بعد، ومنحهم القدرة على المشاركة جسدياً "نوعاً ما"، إذ يمنحهم القدرة على الشعور بما يشعر ويقوم به عن بعد.
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ويرتدي المستخدم سترة مزودة بمستشعرات ذكية تلتقط حركة جسمه وقدميه، إلى جانب قفاز يرصد حركة يديه، ليتم نقلها بشكل لحظي ليحاكيها جسم الروبوت، بحسب ورقة بحثية.

وجه الروبوت مزود أيضا بكاميرتين في موضع العينين، لتصوير كل ما يراه، ليتمكن المستخدم أيضاً من رؤيته عبر ارتداء نظارة واقع افتراضي على عينيه.

صُنع هيكل الروبوت من خليط من الألومنيوم والبلاستيك، ووزع عليه العديد من المستشعرات، بحيث تتمكن من التقاط أي مؤثرات يتعرض لها جسم الروبوت، فيشعر بها المستخدم مباشرة عن بعد من خلال السترة الذكية التي يرتديها.
وأجرى الفريق المطور، والمكون من باحثين بالمعهد الإيطالي للتقنية، تجربة حية للروبوت خلال معرض فينيسيا بيانيلي السنوي بفينيسيا الإيطالية، وخلاله كان الروبوت iCub 3 يتجوّل في أرجاء المعرض، محاكياً حركة أحد الباحثين، والذي كان يتواجد على بعد 290 كيلومتراً في مدينة جنوة.(الشرق)

المصدر: الشرق
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