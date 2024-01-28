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تكنولوجيا وعلوم

لعشّاق أجهزة الألعاب المحمولة.. هذا الخبر يهمّكم

Lebanon 24
28-01-2024 | 02:22
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أكّد الموقع الهندي Techlusive، أن شركة أسوس تخطط لإطلاق الإصدار الأحدث من جهاز الألعاب المحمول ROG Ally 2 في هذا العام.

كما كشفت مقابلة مع أحد المتابعين أيضًا أن جهاز الألعاب المحمول ROG Ally 2 سيعتمد من جديد على نظام ويندوز، لكنه سيكون أكثر تركيزًا على قدرته الحوسبية لتشغيل الألعاب. ووفقًا للمقابلة، أكدت أسوس أنها باعت قرابة 80 ألف جهاز ROG Ally في الهند، وهذا العدد يعد قليلًا مقارنة بعدد السكان الهائل في الهند.
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ولم تُكشف التفاصيل المتعلقة بمواصفات جهاز الألعاب المحمول ROG Ally 2، لكن التوقعات تتحدث عن تحسين أداء المعالج، وتحسين سعة البطارية، وتحسين نوع الشاشة، إلخ.

وأتى الإصدار الأول لجهاز الألعاب المحمول معتمدًا على وحدة المعالجة المركزية AMD Ryzen Z1 Extreme المستندة إلى معمارية Zen 4 ومعمارية RDNA 3، وتطمح أسوس إلى أن تستخدم الإصدار الأحدث من معالج Ryzen Z1 Extreme الذي يتوقع أن يأتي باسم Ryzen Z2 Extreme وبأداء مشابه لسلسلة معالجات Ryzen 8040 APU.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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