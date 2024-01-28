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تكنولوجيا وعلوم
الكشف عن مبرد Haechi H01 SSD الخاص بجهاز PS5.. إليكم ميزاته
Lebanon 24
28-01-2024
|
04:17
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كشفت شركة SK Hynix عن إطلاق منتجين جديدين هما: قرص التخزين Tube T31 Stick USB SSD والمبرد Haechi H01 SSD المخصص لتبريد قرص SSD M.2 لجهاز PlayStation 5.
يتميز قرص Tube T31 SSD بحجم صغير ويزن قرابة 34 جرامًا فقط، ويأتي بسرعة نقل تصل إلى 1000 ميجابايت/ الثانية، ويعمل من خلال منفذ USB 3.2 Type-A من الجيل الثاني، مما يسمح بنقل 100 جيجابايت من البيانات خلال مدة لا تتجاوز دقيقتين و 30 ثانية. هذا القرص متوفر بحجم قدره 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.
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وصُمم هذا القرص بغطاء مقاوم للصدمات قادر على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين، ويأتي مع ضمان لمدة عامين. لم تكشف شركة SK Hynix عن سعر هذا القرص أو وقت توفره في الأسواق.
كما أطلقت المبرد الجديد Haechi H01، وهو مبرد مخصص لتبريد قرص SSD الموجود في أجهزة الترفيه المنزلي PlayStation 5 والمتوافق مع طُرز CFI-1000/1100/1200 فقط، إذ تخطط SK Hynix لإصدار نسخة من المبرد متوافقة مع طراز PlayStation 5 الجديد والنحيف (CFI-2000).(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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