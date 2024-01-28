الكشف عن مبرد Haechi H01 SSD الخاص بجهاز PS5.. إليكم ميزاته

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كشفت شركة SK Hynix عن إطلاق منتجين جديدين هما: قرص التخزين Tube T31 Stick USB SSD والمبرد Haechi H01 SSD المخصص لتبريد قرص SSD M.2 لجهاز PlayStation 5.يتميز قرص Tube T31 SSD بحجم صغير ويزن قرابة 34 جرامًا فقط، ويأتي بسرعة نقل تصل إلى 1000 ميجابايت/ الثانية، ويعمل من خلال منفذ USB 3.2 Type-A من الجيل الثاني، مما يسمح بنقل 100 جيجابايت من البيانات خلال مدة لا تتجاوز دقيقتين و 30 ثانية. هذا القرص متوفر بحجم قدره 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.وصُمم هذا القرص بغطاء مقاوم للصدمات قادر على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين، ويأتي مع ضمان لمدة عامين. لم تكشف شركة SK Hynix عن سعر هذا القرص أو وقت توفره في الأسواق.