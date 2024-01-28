"غوغل" يضيف لمسة فنية تاريخية على صور السيلفي

أطلقت غوغل تطبيقاً جديداً يتيح لأي شخص التقاط صورة سيلفي، ثم يحوّل نفسه إلى شخصية تنتمي إلى فترة زمنية تاريخية.



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مرشحات الصور الشخصية ويحتوي تطبيق Art Selfie 2 على 25 فترة زمنية والعديد من الأنماط التي يمكن للمستخدمين عرض صورهم الشخصية فيها، بما في ذلك لوحة للفنان مونيه، وشخصية الفارس الشهم، والفرعون المصري القديم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وكانت مرشحات الصور الشخصية موجودة منذ فترة، وأشهرها على سناب شات، لكن غوغل تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجها الجديد. وبمجرد التقاط الصورة يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء اللوحة التاريخية، ويتم تقديم بعض الحقائق التاريخية للمستخدم حول الفترة المختارة.

ويمكن للأشخاص المهتمين بتجربة الميزة العثور عليها في تطبيق Google Arts and Culture على أندرويد و iOS.







وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي، إن أحد أهداف الشركة لعام 2024 هو تقديم المزيد من التحسينات للذكاء الاصطناعي الخاص بها. وفي أيار قال بيتشاي: "لقد قمنا بتطبيق الذكاء الاصطناعي لجعل منتجاتنا أكثر فائدة بشكل جذري".

وأضاف بيتشاي "باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، نحن نخطو الخطوة التالية. وباستخدام نهج جريء ومسؤول، نقوم بإعادة تصور جميع منتجاتنا الأساسية".