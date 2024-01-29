Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب تختبر أداة صنع الملصقات في إصدار ويندوز

Lebanon 24
29-01-2024 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1158098-638421097606938283.jpg
Doc-P-1158098-638421097606938283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب أداة تحويل الصور إلى ملصقات في النسخة التجريبية من إصدار التطبيق في نظام ويندوز.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة، يمكن الوصول إلى أداة صنع الملصقات الجديدة بالذهاب إلى قسم الملصقات في الدردشات ثم الضغط على علامة زائد “+” لاختيار الصورة المُراد تحويلها إلى ملصق.
Advertisement

وبعد اختيار الصورة من الحاسوب، يُفتح محرر للصور مع بعض أدوات التعديل الأساسية مثل أداة تحديد الصور وإضافة الوجوه التعبيرية وكتابة النصوص وأداة الرسم والتشويش والقص والتدوير وغيرها.

وأتاحت واتساب تلك الأداة بالفعل في تطبيق هواتف آيفون حديثًا وفي إصدار الويب، ومن المتوقع توفرها قريبًا في نظام أندرويد مع إصدارات الحاسوب.

وتسهل إضافة تلك الأداة إلى إصدار الحاسوب تحويل الصور الموجودة في الحاسوب بالفعل إلى ملصقات دون الحاجة إلى نقلها إلى الهاتف أو استخدام تطبيقات أو أدوات خارجية.

وبعد إنشاء الملصقات، يمكن إرسال الملصقات إلى أي جهة اتصال، وحفظ الملصق في ألبوم الملصقات لاستخدامها مجددًا في مرات لاحقة.

وتتوفر الأداة الجديدة للمستخدمين الذين حدثوا الإصدار التجريبي من واتساب في نظام ويندوز عبر متجر مايكروسوفت، كما سيتوفر التحديث الجديد خلال أيام لباقي المستخدمين على نحو تدريجي.

وتختبر المنصة أيضًا خيارات أخرى جديدة في قسم الإعدادات في إصدار ويندوز تتيح للمستخدمين التحكم في أجهزة الإدخال والإخراج للصوت والصورة داخل التطبيق، ومن المنتظر أن تتوفر كافة المزايا الجديدة في تحديثات لاحقة مستقرة لكافة المستخدمين.(البوابة العربية للعلوم التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:45 | 2024-01-29
00:29 | 2024-01-29
23:00 | 2024-01-28
16:00 | 2024-01-28
11:46 | 2024-01-28
10:00 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24