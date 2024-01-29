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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة لتحسين الصوت بـ"ويندوز 11"

Lebanon 24
29-01-2024 | 00:29
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تعمل شركة مايكروسوفت على اختبار ميزة جديدة تعمل على تحسين الصوت في ويندوز 11، وذلك أثناء إجراء المكالمات عبر إلغاء الضوضاء الخلفية والصدى.

وتعتمد ميزة "وضوح الصوت" على نماذج الذكاء الاصطناعي المنخفضة التعقيد، وتعمل مع كل التطلبيقات التي تستخدم معالجة إشارات الاتصالات كتطبيقات المكالمات والاجتماعات من خلال الإنترنت والدردشات الصوتية في كثير من الألعاب الشائعة.
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ويمكن الاستفادة من الميزة دون انتظار المطورين لدعمها في تطبيقاتهم، علماً بأنها متاحة بالفعل في أجهزة مايكروسوفت سيرفيس، مثل سيرفيس برو إكس، وسيرفيس برو 9.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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