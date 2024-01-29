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إكتشاف ضخم تحت جليد القارة القطبية الجنوبية

Lebanon 24
29-01-2024 | 05:32
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أشاد وزير الموارد الطبيعية الروسية، ألكسندر كوزلوف، باكتشافات روسيا الأخيرة في القارة القطبية الجنوبية، مؤكدا أن اكتشاف بحيرة فوستوك من قبل المستكشفين الروس سيعزز الاكتشافات الجغرافية في المنطقة والذي يقارنه العلماء بـ"السباق القمري الفضائي".
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وقال وزير الموارد الطبيعية الروسية، خلال حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة "فوستوك" في القارة القطبية الجنوبية، إن "بحيرة فوستوك كانت آخر اكتشاف جغرافي كبير على الأرض وقام به علماء روسيا، والزملاء الباحثون يقارنونه بـ"السباق القمري".
ووفقا له، يستعد العلماء الروس الآن للخوض أكثر في خزان مياه البحيرة ودراسته، مضيفا: "نخطط لإدراج التمويل في الميزانية الفيدرالية؛ حرفيا في شهر مايو/ أيار، سنقدم هذا الطلب للسنوات الثلاث المقبلة لأن المشروع، وفقًا لتقديراتنا، سيستمر 18 عامًا". (سبوتنيك)

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