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تكنولوجيا وعلوم
اليابان تُشغّل مركبتها القمرية من جديد
Lebanon 24
29-01-2024
|
09:53
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أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "JAXA" أن المختصين اليابانيين أجروا اتصالات مع مركبة SLIM القمرية، واستأنفت المركبة عملها لأول مرة بعد أن أوقفت في 20 كانون الثاني الجاري.
وجاء في منشور تابع للصفحة الخاصة بمشروع SLIM على موقع X:" لقد تمكنا من إنشاء اتصال مع SLIM الليلة الماضية وتم إعادة تشغيلها عملها".
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وأشارت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إلى أنه وفور إعادة الاتصال بالمركبة تمكنت المركبة، تم التقاط بعض الصور من الكاميرات الطيفية الموجودة فيها، ونشرت هذه الصور على المواقع التابعة للوكالة. (روسيا اليوم)
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