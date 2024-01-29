تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لسلسلة Xiaomi 15

بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على تطوير سلسلة Xiaomi 15 ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية للسلسة القادمة.

تشير التوقعات إلى خطط شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 15 بعد بضعة أشهر من الآن، ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Smart Pikachu” على منصة Weibo اليوم أن شاومي تخطط لدعم سلسلة Xiaomi 15 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادمة من كوالكوم.

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ولقد أشارت تسريبات سابقة نشرت عبر “Digital Chat Station” في شهر ديسمبر أن هواتف Xiaomi 15 ستتميز بشاشات OLED بحجم 6.36 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

كما أضافت التفاصيل التي جاءت من “Smart Pikachu” على أن الشاشة ستتميز بجودة عرض 1.5K، مع توقعات أن تبدأ شاومي الإنتاج الضخم لهذه الإصدارات في شهر سبتمبر، على أن تبدأ شاومي في شحن الهواتف في شهر تشرين الأول.