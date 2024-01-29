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تكنولوجيا وعلوم
المنافسة تشتد بين يوتيوب وتيك توك من باب مقاطع الفيديو الأفقية
Lebanon 24
29-01-2024
|
23:49
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بدأت منصة مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك" تشجيع صانعي المحتوى على بدء نشر مقاطع فيديو أفقية تزيد مدتها على دقيقة.
ووفقًا لشهادات بعض صانعي المحتوى في المنصة، فإن تيك توك ستعمل على تعزيز ظهور تلك المقاطع خلال 72 ساعة من نشرها بحسب الإشعار الذي ظهر داخل التطبيق.
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وسيتمكن صانعو المحتوى الموجودون في تيك توك منذ أكثر من ثلاثة أشهر من الاستفادة من ميزة “زيادة نسبة المشاهدة”، طالما أن مقاطع الفيديو المنشورة ليست إعلانية أو تحمل طابعًا سياسيًا.
ويُعد الاتجاه إلى مقاطع الفيديو الأفقية تغيرًا كبيرًا في تيك توك؛ التي انتشرت بين مستخدمي الأجهزة المحمولة بفضل مقاطع الفيديو العمودية القصيرة التي يسهل عرضها في الهواتف الذكية.
ويرى مراقبون أن تيك توك تشهد تحولًا قد يجعلها أقرب إلى يوتيوب، إذ تختبر المنصة أيضًا مقاطع الفيديو الطويلة التي تصل مدتها إلى 30 دقيقة، وذلك بعد أشهر قليلة من إطالة الحد الأقصى لمدة الفيديو إلى 15 دقيقة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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