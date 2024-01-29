ون بلس تستأنف مبيعاتها في ألمانيا

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استأنفت شركة ون بلس الصينية مبيعاتها في ألمانيا بعد منعها لفترة مؤقتة بأمر قضائي إثر نزاع مع شركة نوكيا بشأن براءات الاختراع.وبدأت الشركة طرح هواتفها الجديدة OnePlus 12 و OnePlus 12R للحجز الأولي في ألمانيا، بالإضافة إلى إتاحة هاتفها القابل للطي OnePlus Open للبيع عبر موقعها الرسمي.جديد بالذكر أن شركات ون بلس وأوبو وفيفو وريلمي كلها مملوكة للشركة الأم “بي بي كي إليكترونيكس BBK “Electronics، وهي شركة صينية متعددة الجنسيات متخصصة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية.وتمكنت مجموعة BBK من حل نزاعها القضائي مع شركة نوكيا بعد توقيع شركة أوبو – وهي إحدى الشركات الرئيسية التابعة لها – اتفاقًا مع نوكيا للحصول على تراخيص براءات اختراع شبكات الجيل الخامس 5G المتنازع عليها.وبناءً على ذلك الاتفاق، تدفع مجموعة BBK لنوكيا رسومًا وتعويضات مالية في مقابل إسقاط نوكيا الدعاوى القضائية ضد علاماتها التجارية المختلفة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)