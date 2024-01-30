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تكنولوجيا وعلوم
Minisforum تكشف عن حاسوبها الصغير HX100G.. إليكم أبرز مميزاته
Lebanon 24
30-01-2024
|
03:24
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أطلقت شركة Minisforum حاسوبها الصغير HX100G من سلسلة حواسيب Neptune المشهورة، ويعد هذا الحاسوب ترقية إضافية مقارنة بحاسوب HX99G.
ويعتمد هذا الطراز على المعالج المركزي AMD Ryzen 7 7840HS بدلًا من المعالج المركزي Ryzen 9 6900HX المستخدم في الطراز السابق HX99G، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوم المدمجة Radeon 780M والبطاقة الرسومية المنفصلة Radeon RX 6650M؛ مما يوفر أداءً رسوميًا قويًا.
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ويعد المعالج المركزي Ryzen 7 7840HS خيارًا أقوى من إصدار Ryzen 9 6900HX، فهو مصنوع بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر، ويضم 8 نوى و 16 خيطًا، ويعمل بتردد قياسي يصل إلى 3.8 جيجاهرتز، وتردد معزز يصل إلى 5.1 جيجاهرتز.
مع معدل استهلاك طاقة (TDP) يتراوح بين 35 و 54 واطًا، وذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 16 ميجابايت. اللافت هو مستوى الأداء في أثناء مقارنة المعالج الجديد بمعالج 6900HX، إذ يُظهر حاسوب HX100G مستوى أداء أفضل بنسبة تصل إلى 8% في أداء النواة الواحدة وأداء أقوى بنسبة تصل إلى 16% في أداء النوى المتعددة.
وتأتي البطاقة الرسومية المنفصلة Radeon RX 6650M مع 28 وحدة حوسبة وذاكرة GDDR6 بحجم قدره 8 جيجابايت، مما يجعلها مناسبة لتشغيل مختلف الألعاب التي تتطلب استهلاك حجم ذاكرة كبير. فهذه البطاقة تدعم تقنية AMD Smart Access Memory، وتأتي بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 100 واط، وتلبي متطلبات ألعاب AAA بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا، كما تقدم مستوى أداءٍ واضح في تحرير الصور الاحترافية ومونتاج الفيديو بدقة عرض قدرها 4K.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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