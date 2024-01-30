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تكنولوجيا وعلوم
موتورولا تكشف عن هاتف Moto G24 Power
Lebanon 24
30-01-2024
|
05:00
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أعلنت موتورولا Moto G24 Power، وهو في الأساس هاتف Moto G24 الذي قدمته العلامة التجارية في الأسبوع الماضي مع بطارية كبيرة وشحن سريع وكاميرا أمامية عالية الدقة.
ويأتي الهاتف مع شاشة من فئة IPS LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها +HD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا ومعدل سطوع قدره 500 شمعة في المتر المربع.
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ويشغل المعالج الثماني النواة Helio G85 من ميدياتيك الهاتف الجديد مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G52 MP2.
ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDR4x قدرها 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.
وزودت موتورولا الهاتف ببطارية بسعة كبيرة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 30 واط.
ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف كاميرا ثنائية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/1.8 وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.45.
وتشمل المزايا البارزة الأخرى واجهة المستخدم My UX المستندة إلى أندرويد 14، ومكبرات صوت مع دعم تقنية Dolby Atmos، ومنفذ صوتي، ومنفذ USB-C، و Bluetooth 5.0، والماسح الضوئي لبصمات الأصابع المثبت على الجهة الجانبية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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