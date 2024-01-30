"لابتوب" جديد بقوة الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "لينوفو" اللاب توب IdeaPad Slim 5i الجديد من الجيل التاسع، والذي يعول على الذكاء الاصطناعي.



Advertisement



وتعمل وظيفة "لينوفو" Smart Power المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تحسين فترة تشغيل البطارية، بينما تساعد وظيفة لينوفو Smart Wireless على تحسين جودة الاتصال اللاسلكي تلقائياً. وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب IdeaPad Slim 5i الجديد يأتي مزوداً بمحرك "لينوفو" للذكاء الاصطناعي AI Engine، لتحسين استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة وجودة الصوت والاتصال اللاسلكي وأداء الشاشة.وتعمل وظيفة "لينوفو" Smart Power المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تحسين فترة تشغيل البطارية، بينما تساعد وظيفة لينوفو Smart Wireless على تحسين جودة الاتصال اللاسلكي تلقائياً.

ويمتاز اللاب توب IdeaPad Slim 5i الجديد بتصميم مدمج، ولا يتعدى وزنه 1.79 كغم.

ويشتمل اللاب توب الجديد على شاشة IPS قياس 15.3 بوصة وتعمل بدقة الوضوح WUXGA (1920 x 1200 بيكسل).

ويبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتز، بينما تصل درجة السطوع إلى 300 نيت، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%.

وينبض بداخل اللاب توب IdeaPad Slim 5i معالجات إنتل Core 7 150U أو Core i7 13700H وبطاقة رسوميات مدمجة مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X RAM بسعة 32 غيغابايت وقرص الحالة الساكنة PCIe M.2 SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

ويشتمل اللاب توب الجديد على لوحة مفاتيح بتصميم من الحافة إلى الحافة ولوحة أرقام، كما أنه يزخر بالعديد من منافذ التوصيل، منها على سبيل المثال منفذي USB-C ومنفذ HDMI-1.4 ومنفذ الصوت على الجانب الأيمن واثنين من منافذ USB-A وقارئ بطاقة الذاكرة Micro-SD.

وتروج الشركة الصينية للاب توب IdeaPad Slim 5i الجديد من خلال بطارية البوليمر بسعة 76 وات/ساعة مع وظيفة الشحن السريع "Rapid Charge Boost".

ويدعم اللاب توب الجديد العديد من التقنيات المتطورة مثل تقنية البلوتوث 5.2 وشبكة الواي فاي WiFi 6E.