آبل تحقق مبيعات أولية قياسية لنظارة فيجن برو

أظهرت التقديرات الأولية أن شركة آبل تواجه طلبًا هائلاً من جانب عملائها لنظارتها الجديدة "فيجين برو"، وذلك منذ بدء فترة الحجز الأولي في الولايات المتحدة قبل بضعة أيام.

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وفقًا لتصريحات مينج تشي كو، المحلل المتخصص في شؤون آبل، فقد نجحت الشركة في بيع كمية هائلة من نظارة فيجين برو، تتراوح بين 160 و180 ألف وحدة، قبل أن تعلن نفاذ الكمية المتاحة عبر متجرها الرسمي، مع فترة شحن تتراوح بين 5 و7 أسابيع.

ورغم ارتفاع طلبات الحجز الأولي، يشير الخبراء إلى احتمال تراجع الطلب على النظارة بمجرد وصولها إلى العملاء الأوائل. ويلاحظ المتتبعون أن أوقات الشحن المتوقعة لم تشهد تغييرًا في اليومين اللاحقين لإطلاق النظارة للحجز الأولي، وهو ما يختلف عن سياسة آبل في الأجهزة الأخرى.

وفي الوقت الحالي، يُتوقع أن تصل مبيعات نظارة "فيجين برو" إلى حوالي 500 ألف وحدة خلال عام 2024. من المقرر طرح النظارة رسميًا في الولايات المتحدة في بداية فبراير المقبل، وتشير التقارير إلى رغبة آبل في التوسع عالميًا في أسواق أخرى مثل كندا والمملكة المتحدة والهند خلال النصف الأول من العام.

وفي تقديراتهم، يرون المحللون أن مبيعات نظارة آبل فيجين برو ستتجاوز كل الأجهزة المشابهة التي تعتمد على تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بما في ذلك نظارة ميتا Quest.

(النجم لأخبار التقنية)