Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تحقق مبيعات أولية قياسية لنظارة فيجن برو

Lebanon 24
30-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1158761-638422443403178291.jpg
Doc-P-1158761-638422443403178291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت التقديرات الأولية أن شركة آبل تواجه طلبًا هائلاً من جانب عملائها لنظارتها الجديدة "فيجين برو"، وذلك منذ بدء فترة الحجز الأولي في الولايات المتحدة قبل بضعة أيام.

 
Advertisement

وفقًا لتصريحات مينج تشي كو، المحلل المتخصص في شؤون آبل، فقد نجحت الشركة في بيع كمية هائلة من نظارة فيجين برو، تتراوح بين 160 و180 ألف وحدة، قبل أن تعلن نفاذ الكمية المتاحة عبر متجرها الرسمي، مع فترة شحن تتراوح بين 5 و7 أسابيع.

 

ورغم ارتفاع طلبات الحجز الأولي، يشير الخبراء إلى احتمال تراجع الطلب على النظارة بمجرد وصولها إلى العملاء الأوائل. ويلاحظ المتتبعون أن أوقات الشحن المتوقعة لم تشهد تغييرًا في اليومين اللاحقين لإطلاق النظارة للحجز الأولي، وهو ما يختلف عن سياسة آبل في الأجهزة الأخرى.

 

وفي الوقت الحالي، يُتوقع أن تصل مبيعات نظارة "فيجين برو" إلى حوالي 500 ألف وحدة خلال عام 2024. من المقرر طرح النظارة رسميًا في الولايات المتحدة في بداية فبراير المقبل، وتشير التقارير إلى رغبة آبل في التوسع عالميًا في أسواق أخرى مثل كندا والمملكة المتحدة والهند خلال النصف الأول من العام.

 

وفي تقديراتهم، يرون المحللون أن مبيعات نظارة آبل فيجين برو ستتجاوز كل الأجهزة المشابهة التي تعتمد على تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بما في ذلك نظارة ميتا Quest.

(النجم لأخبار التقنية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:15 | 2024-01-31
00:06 | 2024-01-31
23:45 | 2024-01-30
16:20 | 2024-01-30
13:00 | 2024-01-30
10:03 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24