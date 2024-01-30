آبل تعتزم الحفاظ على تصميم هواتف آيفون 16

تخطط شركة آبل لإطلاق هواتف آيفون 16 القادمة نهاية العام الجاري بدون تغييرات واضحة في التصميم الخارجي، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل مينج تشي كو.

وأضاف كو أنه من غير المرجح أن تطلق آبل مزايا شاملة معتمدة على الذكاء الاصطناعي إلا عند إطلاق هواتف آيفون 17 القادمة في عام 2025.

ويعتقد كو أن الهواتف القابلة القابلة للطي وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي باتت اتجاهات رائجة للهواتف الذكية الراقية في الوقت الحالي، ويُعتقد أن شحنات هواتف آيفون قد تنخفض في عام 2024 نتيجة لعدم إطلاق آبل منتجات تركز على هذه المجالات حتى الآن.

( نبض)