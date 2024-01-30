نظام iOS 18.. ماذا ينتظر المستخدمون؟

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ومن المتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي هو عنوان قطاع الهواتف الذكية خلال عام 2024، إذ كان هو المحور الرئيسي في حدث سامسونج للكشف عن هواتفها الجديدة Galaxy S24 خلال الشهر الجاري، كما تعاونت سامسونج مع جوجل لتقديم مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها الجديدة، لذلك من المتوقع أن تجعل آبل الذكاء الاصطناعي هو المحور الأساسي في نظام (iOS 18) القادم وتحديثات آيفون المستقبلية.



ولكن ما التغييرات التي تخطط آبل لإجرائها في نظام iOS 18، والتي من المتوقع أن تجعله أكبر تحديث في تاريخ هواتف آيفون؟ كشفت تقارير جديدة أن الإصدار القادم من نظام تشغيل هواتف آيفون، وهو iOS 18 سيكون التحديث الأكبر في تاريخ شركة آبل، نظرًا إلى التغييرات التي تعمل الشركة عليها، ومزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المتوقعة.ومن المتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي هو عنوان قطاع الهواتف الذكية خلال عام 2024، إذ كان هو المحور الرئيسي في حدث سامسونج للكشف عن هواتفها الجديدة Galaxy S24 خلال الشهر الجاري، كما تعاونت سامسونج مع جوجل لتقديم مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها الجديدة، لذلك من المتوقع أن تجعل آبل الذكاء الاصطناعي هو المحور الأساسي في نظام (iOS 18) القادم وتحديثات آيفون المستقبلية.ولكن ما التغييرات التي تخطط آبل لإجرائها في نظام iOS 18، والتي من المتوقع أن تجعله أكبر تحديث في تاريخ هواتف آيفون؟

أشار تقرير سابق لوكالة (بلومبرغ) إلى أن شركة آبل تخطط لتطوير أنظمة تشغيل أجهزتها بصورة كبيرة خلال عام 2024، إذ ستعمل على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد كبير من خدماتها وتطبيقاتها وأدواتها البرمجية، لمواكبة التطور السريع الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ نهاية عام 2022.



وقد ذكر تقرير بلومبرج أن الميزانية التي من المتوقع أن تستثمرها آبل في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستبلغ قيمتها مليار دولار.



لم تؤكد شركة آبل رسميًا بعد ما المزايا الجديدة القادمة في نظام iOS 18، ولكن أُفيد أن نظام التشغيل iOS 18 سيتضمن نسخة جديدة من المساعد الصوتي سيري تستخدم الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتقديم استجابات أكثر ذكاءً ودقة للمستخدمين.

من ناحية أخرى، لم تشهد تطبيقات (iWork) تحديثات كبيرة في نظام (iOS 17) الذي أطلقته في شهر تشرين الأول الماضي، وهذا أثار غضب المستخدمين الذين كانوا متوقعين وصول الذكاء الاصطناعي إلى هذه التطبيقات كما فعلت جميع الشركات المنافسة في تطبيقاتها المكتبية. ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك في نظام (iOS 18) القادم، لأن آبل تطور حاليًا نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يتعامل مع النصوص، يطلق عليه مهندسو الشركة اسم (AppleGPT)، وسيكون هو المُكافئ لروبوت (ChatGPT)، وقد أتاحت آبل لموظفيها استخدامه داخليًا للتعامل مع النصوص حاليًا.

كذلك، يُعد دعم معيار RCS في هواتف آيفون؛ هو الأمر الذي سيجعل نظام (iOS 18) هو التحديث الأكبر والأهم في تاريخ هواتف آيفون، لأنه سيحسن تجربة المراسلة بين هواتف آيفون وأندرويد بنحو كبير.



فقد أكدت آبل في تشرين الثاني 2023 أنها ستوفر دعم معيار رسائل RCS في هواتف آيفون في وقت ما في عام 2024، ومن المتوقع ظهور هذه المزية التي طال انتظارها أول مرة في نظام التشغيل iOS 18.(البوابة العربية للأخبار التقنية)