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تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة "مايكروسوفت"، و"غوغل" التابعة لـ"ألفابت"، و"أدفانسد مايكروديفايسيز – إيه إم دي"، صعوبة في تلبية ما يتوقعه المستثمرون من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن هذه الشركات الثلاث تبذل جهوداً أكثر من كل الشركات الأخرى تقريباً من أجل دمج هذه التكنولوجيا في منتجاتها.وسط ذلك، انخفضت أسهم عمالقة التكنولوجيا الثلاث في نهاية التداول يوم أمس الثلاثاء بعد إعلانها نتائج الأعمال عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 وتوقعات الأداء خلال ربع السنة الجاري.ففي حالة "إيه إم دي"، توقعت الشركة أن تحقق مشغلات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي طورتها زيادة أخرى في المبيعات تتجاوز التوقعات. وركزت "مايكروسوفت" على الترويج لكيفية إقبال المستخدمين على مساعد الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، فيما قالت "غوغل" إن هذه التكنولوجيا تسهم في تحسين خدمات البحث والحوسبة السحابية التي تقدمها.غير أن المستثمرين أقدموا على شراء أسهم الشركات الثلاث بطريقة رفعتها إلى أرقام قياسية في الأسابيع الأخيرة رهاناً منهم على أن ازدهار الذكاء الاصطناعي سيؤدي سريعاً إلى زيادة الأرباح. وما سمعوه يوم الثلاثاء لم يكن كافياً لتحقيق تلك الآمال.وتتنافس "مايكروسوفت" و"غوغل" فيما بينهما في مجالي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وقد عرضت كل منهما أنباء جيدة في معظمها في تقرير نتائج الأعمال، ومع ذلك استقبلها المستثمرون استقبالاً فاتراً.ففي حالة "مايكروسوفت"، ارتفعت الأرباح بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022، وقد ساهمت في ذلك جزئياً منتجات الذكاء الاصطناعي التي ساعدت على انتشار وتبني خدمات مركز البيانات التابعة لها. وقفزت إيراداتها من وحدة خدمات "آزور" للحوسبة السحابية بنسبة 30%.وانخفضت أسهم "مايكروسوفت" في أواخر التعاملات على الرغم من هذا الزخم. فقد أرادت "وول ستريت" درجة أعلى من الوضوح تتعلق بحجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في أداء الشركة مالياً في الفترة المقبلة، وفق تصريحات أنغيلو زينو، محلل في شركة "سي إف آر إيه ريسيرش" (CFRA Research). وقال زينو: "إن المستثمرين يريدون من مسؤولي الشركة أرقاماً محددة تتعلق بمساهمة الذكاء الاصطناعي المحتملة على مدى العامين المقبلين".غير أن "مايكروسوفت" لن تتبع نفس النمط الخاص بشركة "إنفيديا"، المتخصصة في صناعة مشغلات الذكاء الاصطناعي، التي حققت طفرة هائلة في المبيعات. .وفي تشرين الثاني الماضي، أصدرت شركة "مايكروسوفت" تطبيق "كوبايلوت 365" – وهو مساعد الذكاء الاصطناعي في برامج "أوفيس" مثل "أوتلوك" و"وورد" و"باور بوينت" و"تيمز". لم تعلن الشركة أرقاماً محددة بشأن الاشتراكات للاستفادة من هذا التطبيق، لكن الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا قال في المؤتمر الهاتفي إن انتشاره كان "أسرع كثيراً" مقارنة مع النسخ السابقة من التطبيق.أما ما أثار قلق المستثمرين تجاه شركة "غوغل"، فهو ضعف الأداء في نشاط الإعلانات الأساسي الخاص بمحرك البحث. غير أن تقرير نتائج الأعمال الفصلية أيضاً فجر تساؤلات تتعلق بمدى تقدمها بوتيرة كافية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومخاطر تخلفها عن "مايكروسوفت".(بلومبرغ)