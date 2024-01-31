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تكنولوجيا وعلوم
ضربة كبيرة متوقعة لهواتف "آيفون".. ما السبب؟
Lebanon 24
31-01-2024
|
06:16
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من المرجح أن تتلقى شحنات هواتف آيفون ضربة قوية هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تزايد شعبية الهواتف القابلة للطي وعودة هواوي إلى الظهور في السوق الصينية، كما يقول كبير محللي شركة أبل، مينغ تشي كو، من شركة تي إف إنترناشيونال للأوراق المالية.
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وقلصت شركة أبل، التي أصبحت أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين العام الماضي لأول مرة، شحنات "مكونات أشباه الموصلات الرئيسية" إلى حوالي 200 مليون وحدة، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 15% على أساس سنوي في شحنات "آيفون"، وفقاً لتقرير كو، في تدوينة بشأن أحدث استطلاع له حول سلسلة التوريد.
وكتب كو أن شحنات أبل الأسبوعية في الصين انخفضت بنسبة 30% إلى 40% مقارنة بالعام السابق في الأسابيع الأخيرة، "ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأضاف كو: "قد تشهد شركة أبل أكبر انخفاض بين العلامات التجارية العالمية الكبرى للهواتف المحمولة في عام 2024". (العربية)
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