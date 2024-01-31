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تكنولوجيا وعلوم

نصائح قبل شراء هاتفك الذكي القابل للطي

Lebanon 24
31-01-2024 | 13:00
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عند التفكير في اقتناء أحدث التقنيات، تبرز الهواتف القابلة للطي كخيار مبتكر يجذب الأنظار. لكن قبل الإقدام على هذه الخطوة، هناك 5 أمور تجب معرفتها قبل شراء هاتف قابل للطي، تتضمن معرفة مزايا وعيوب هذه الفئة من الهواتف والتي تتميز بتصاميم فريدة ووظائف متقدمة.

 

النقاط الرئيسية:

 الشاشات القابلة للطي أكثر حساسية للخدوش.

أسعار الهواتف القابلة للطي مرتفعة نسبياً.

أحجام الهواتف القابلة للطي قد تكون كبيرة. 

بعض التطبيقات قد لا تتوافق تماماً مع شاشات الهواتف القابلة للطي.

 
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مزايا الهواتف القابلة للطي وتأثيرها على تجربة المستخدم

تقدم الهواتف القابلة للطي مزايا مثل شاشات أكبر تعزز من تجربة المشاهدة والتصفح. كما توفر بعض الطرز إمكانية استخدام الجهاز كجهاز لوحي صغير، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وعملية.

(فهرس)

  

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