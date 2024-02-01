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تكنولوجيا وعلوم
لعرضٍ أكثر واقعي.. شاشات جديدة من LG
Lebanon 24
01-02-2024
|
00:44
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كشفت شركة إل جي عن شاشتي LCD وهما شاشة 32UQ850V-W وشاشة 27UQ850V-W بدقة عرض قدرها 4K أو 3840 × 2160 بكسلًا وبتقنية IPS Black المبتكرة.
صممت شاشة 32UQ850V-W مع لوحة LCD بتقنية IPS Black لتحسين عرض درجات اللون الأسود في المناطق المظلمة مع نسبة تباين تصل إلى 2000:1، مما يؤدي إلى مشاهدة أكثر واقعية لمقاطع الفيديو والصور بدقة عرض قدرها 4K.
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وتتميز الشاشة بنطاق ألوان يصل إلى 1.07 مليار لون ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 98%، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR 400، وتدعم أيضًا مزايا العناية بالعين مثل الحماية من الوميض وتخفيض ضرر الضوء الأزرق.
كما تأتي شاشة 32UQ850V-W بمعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، مع زمن استجابة يصل إلى 5 ميلي/ الثانية، ومعدل تحديث متحرك قدره 60 هرتزًا، وتدعم أيضًا تقنية AMD FreeSync التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.
في حين يأتي طراز 27UQ850V-W بمجموعة متنوعة من المنافذ وهي: منفذ DisplayPort 1.4، ومنفذا HDMI، ومنفذ USB Type-C. كما تتميز بمنفذ USB-C الذي يوفر طاقة كبيرة قدرها 90 واطًا، بالإضافة إلى منفذي USB 3.0 ومكبري صوت قويين بقدرة تبلغ 5 واط لكل مكبر لتضخيم المؤثرات الصوتية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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