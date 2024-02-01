خبر حزين لمستخدمي التيك توك.. أشهر الأغاني ستختفي خلال ساعات

Advertisement

في خبر وصفته تيك توك بالحزين والمخيب للآمال، من المقرر إزالة ملايين الأغاني من المنصة بعد أن كشفت Universal Music Group (UMG) أن اتفاقيتها مع المنصة لم يتم تجديدها.ويعني التغيير أن المقطوعات الموسيقية لفنانين يتمتعون بشعبية كبيرة بما في ذلك تايلور سويفت وذا ويكند ودريك لن تكون متاحة بعد الآن، وفق تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.من جانبها وصفت "تيك توك" تلك الأخبار بـ "الحزينة والمخيبة للآمال"، وادعت أن مجموعة "UMG" "وضعت جشعها فوق مصالح فنانيها وكتّاب الأغاني".وتضغط المجموعة على "تيك توك" للحصول على تعويضات مناسبة للفنانين وكاتبي الأغاني في مناقشات تجديد العقد، من بين أمور أخرى، بحسب ما قالت في رسالة موجهة إلى مجتمع الفنانين وكتاب الأغاني.وقال متحدث باسمها إنه إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع المنصة، فستتم إزالة جميع أغانيها من الخدمة بمجرد انتهاء الصفقة يوم الأربعاء المقبل.كما اتهمت في رسالتها "تيك توك" "بمحاولة بناء عمل تجاري قائم على الموسيقى، من دون دفع قيمة عادلة مقابل الموسيقى".وأوضحت أنها اقترحت الدفع للفنانين وكتاب الأغاني بمعدل يمثل "جزءاً صغيراً من المعدل" الذي تدفعه منصات التواصل الاجتماعي الكبرى في نفس الوضع.(العربية)