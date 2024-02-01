Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

OpenAI: الذكاء الاصطناعي لن يصنع سلاحًا بيولوجيًا

Lebanon 24
01-02-2024 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1159448-638423861017417711.png
Doc-P-1159448-638423861017417711.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت OpenAI دراسة جديدة بعنوان "بناء نظام إنذار مبكر لإيجاد تهديد بيولوجي بمساعدة النموذج اللغوي الكبير" تبحث في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إيجاد تهديدات بيولوجية.

وشارك في الدراسة خبراء وطلاب في علم الأحياء، ووجدت أن GPT-4 يوفر زيادة طفيفة على الأكثر في دقة إنشاء التهديد البيولوجي مقارنة بالموارد الموجودة عبر الإنترنت.
Advertisement

وتعد الدراسة جزءًا من إطار استعداد OpenAI الهادف إلى تقييم المخاطر المحتملة لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتخفيفها، وخاصة تلك التي يمكن أن تشكل المخاطر الخارجة عن حدود المعرفة الحالية، وهي التهديدات غير التقليدية لا يفهمها المجتمع الحالي أو يتوقعها.

وتعد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في تطوير الهجمات البيولوجية وتنفيذها، مثل تركيب مسببات الأمراض أو السمو، بمنزلة واحدة من هذه المخاطر الخارجة عن حدود المعرفة الحالية.

وأجرى الباحثون تقييمًا بشريًا مكونًا من 50 خبيرًا في علم الأحياء حاصلين على درجة الدكتوراه مع خبرة مهنية في المختبرات و 50 طالبًا مع دورة واحدة على الأقل على مستوى الجامعة في علم الأحياء.

وقسم باحثو OpenAI المشاركين عشوائيًا إلى مجموعتين، الأولى مجموعة المراقبة المتمتعة بالوصول إلى الإنترنت فقط، والثانية مجموعة العلاج المتمتعة بالوصول إلى الإنترنت و GPT-4.

وطلب بعد ذلك من كل مشارك إكمال مجموعة من المهام التي تغطي الجوانب الشاملة لعملية إنشاء التهديد البيولوجي.

وقاس الباحثون أداء المشاركين عبر خمسة مقاييس: الدقة والاكتمال والابتكار والوقت المستغرق وصعوبة التقييم الذاتي.

ووجدوا أن GPT-4 لم يحسن أداء المشاركين بطريقة ملحوظة في أي من المقاييس، باستثناء زيادة طفيفة في الدقة للمجموعة على مستوى الطلاب.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2024-02-01
02:00 | 2024-02-01
01:30 | 2024-02-01
00:44 | 2024-02-01
23:25 | 2024-01-31
23:17 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24