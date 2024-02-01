الإنترنت.. كيف نستخدمه بشكل آمن؟

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بالرغم من الإعتماد على الإنترنت في معظم الأمور الأساسية في حياتنا، الا أنه يجب مراعاة بعض المعايير للحفاظ على سرّية بياناتنا من الاختراق.وبحسب خبراء التقنية، فإن مشكلة اختراق البيانات، باتت من المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الكثير من مستخدمي الإنترنت، لذا ولضمان سرّية بيانات التصفح يجب على المستخدمين تنظيف قوائم ملفات تعريف الارتباط وسجل التصفح بأجهزتهم كلّ مدة، وكذلك إزالة الرسائل غير الضرورية من سجلات البريد الإلكتروني، وإزالة البيانات والصور غير اللازمة من الهواتف والحواسب.ومن الأمور التي يشدد عليها الخبراء أيضاً، استعمال التطبيقات المعروفة وتجنّب التطبيقات مجهولة المصدر، فبعض التطبيقات المنتشرة حاليا قد تحوي على برمجيات خبيثة يستغلها المخترقون للوصول إلى بيانات المستخدمين.ولتجنّب خطر الاختراق يجب على مستخدمي الإنترنتـ يجب الابتعاد عن استخدام شبكات الـ Wi-Fi العامة التي تتوفر في المطارات أو بعض الأماكن أحيانا، فتلك الشبكات قد تكون غير مؤمنة بالشكل الكافي ومخترقة من قبل بعض الهاكرز اللذين يجمعون بيانات مستخدميها لأغراض معينة.وعند استخدام البريد الإلكتروني يجب عدم فتح الرسائل المجهولة المصدر، وعدم الضغط على أي رابط مجهول أيضا، فتلك الروابط قد تكون أداة لاختراق بيانات المستخدم، وعند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يجب الخروج من صفحة الموقع بعد لانتهاء من الاستخدام، كما يجب الانتباه للمعلومات التي يشاركها المستخدم مع تلك المواقع. (روسيا اليوم)