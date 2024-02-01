هواوي تلحق الضرر بصناعة السيارات الصينية

وفقًا لقصة حصرية نشرتها شركة ياهو يوم امس، نقلاً عن خمسة مصادر لم تذكر اسمها، فإن تحديات الإنتاج المتعلقة بوحدة الحوسبة التي تصنعها شركة التكنولوجيا العملاقة هواوي، أجبرت بعض شركات صناعة السيارات الصينية على تأجيل تسليم نماذجها الرئيسية.

سجلت شركتا Changan Auto وChery Auto، المتعاونتان مع هواوي في تطوير خطوط سياراتهما الكهربائية المتطورة، شكاوى وتجريان مناقشات لمعالجة المشكلة، وفقًا لمصدرين.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت شركة سيريس، وهي شركة تصنيع سيارات صغيرة، اضطرابات مماثلة، وفقًا لأحد المصادر.

تنبع التأخيرات من مشكلات الإنتاج في وحدة الحوسبة MDC 810 من هواوي، المستخدمة لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. ترتبط المشكلة بنقص المكونات داخل MDC 810.

وتشمل الطرازات المتأثرة، التي تم إطلاقها في أواخر عام 2023، سيارة السيدان Avatr 12 من Changan وسيارة السيدان Luxeed S7 من Chery. تعوض Avatr المشترين بما يصل إلى 15000 يوان عن التأخير في التسليم، بينما تقدم Luxeed ما يصل إلى 10000 يوان عن عمليات التسليم المتأخرة.

وقد فشلت شركة Seres، التي أطلقت سيارتها Aito M9 SUV في كانون الأول، في تحقيق هدف التسليم المتمثل في 2000 مركبة بحلول 26 كانون الثاني. وقد تسبب MDC 810، المستخدم أيضًا في سيارة Alpha S سيدان من BAIC ARCFOX، في حدوث مشكلات في الإنتاج في الماضي.

يسهل MDC 810 ميزات القيادة الذكية، على غرار الطيار الآلي لشركة Tesla (NASDAQ:)، مما يجعله مكونًا مطلوبًا في سوق السيارات الكهربائية الصينية التنافسية.

( خليجي 360)