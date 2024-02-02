الوحدة القمرية اليابانية تدخل في فترة سبات.. والسبب؟

دخلت وحدة SLIM القمرية اليابانية، في فترة سبات ستستمر إلى منتصف شهر شباط الجاري، بحسب ما أفادت به وكالة كيودو اليابانية للأنباء.



وأوضح مصدر في وكالة الفضاء اليابانية، أن سبب دخول الوحدة في سبات هو عدم كفاية الطاقة الكهربائية التي تولدها البطاريات الشمسية. وسوف يحاول الخبراء إيقاظ الوحدة في منتصف الشهر الجاري عندما يصل ما يكفي من الضوء إلى الألواح الشمسية.

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ويعترف العلماء أن الوحدة قد لا تستيقظ لأنها غير مصممة للعمل في ظروف شديدة البرودة في الليلة القمرية.



ويذكر أن وحدة SLIM القمرية هبطت على سطح القمر يوم 19 كانون الثاني الماضي، وفي يوم 25 منه استلمت وكالة الفضاء اليابانية أول صورة منها. (روسيا اليوم)