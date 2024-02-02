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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تدخل ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إلى هواتفها

Lebanon 24
02-02-2024 | 03:54
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أعلنت غوغل أنها بدأت بطرح ميزة جديدة في هواتف Pixel الحديثة، يمكن من خلالها إجراء عمليات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وستتوفر الميزة الجديدة circle to search، بحسب المعلومات في هواتف Pixel 8 وPixel 8 pro، وستكون شبيهة بميزات البحث التي طرحتها سامسونغ في هواتف Galaxy S24 التي أطلقت مؤخرا.
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وبواسطة هذه الميزة يمكن للمستخدم تحديد أي عنصر أو شيء يظهر على شاشة جهازه برسم دائرة حوله أو تعليمه بخطوط، ليقوم الهاتف بإجراء بحث عنه في الإنترنت وإعطاء المستخدم معلومات وبيانات عن الشيء الذي يبحث عنه.

المميز في هذه التقنية أيضا هو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات البحث السريعة، داخل التطبيقات الأخرى في أنظمة Android، كما أن الميزة الجديدة تمكن المستخدم من تحديد الكلمات أو مقاطع من النصوص المكتوبة لإجراء عمليات بحث عنها.

وتعد هذه الميزة خطوة مهمة لتطوير عمل الهواتف بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومكملة لميزات Lens التي طرحتها غوغل سابقا لمستخدمي الحواسب والأجهزة الذكية، ومن المتوقع أن تظهر العديد من الميزات المشابهة في الأجهزة الذكية خلال السنوات القادمة. (روسيا اليوم)
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