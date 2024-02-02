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تكنولوجيا وعلوم
شركة "lanit" تُخطّط لطرح ساعات ذكية
Lebanon 24
02-02-2024
|
05:37
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن شركة "Lanit"، إحدى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في روسيا، تخطط لإطلاق ساعات ذكية بمواصفات مميزة.
وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "إزفيستيا" فإن شركة "Lanit" اشترت الأصول التابعة لشركة Elari في روسيا، وتخطط لإطلاق منتجات جديدة من بينها ساعات ذكية.
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ولم تكشف "Lanit" عن مبلغ الصفقة، لكن المصادر تشير إلى أن قيمة أعمال Elari في روسيا يمكن أن تصل إلى 500 مليون روبل، ومقابل هذه الأموال ستحصل شركة diHouse الروسية التابعة لـ Lanit على فريق من المطورين الذين عملوا في Elari، وعلى الحق في استخدام علامتها التجارية، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية لبرنامج Elari للإلكترونيات الذكية، وخاصة الساعات الذكية للأطفال.
ومن جهته ذكر يوري رودني، المدير العام لـ DiHouse أن الصفقة الجديدة ستساعد شركته على إنتاح ساعات ذكية في روسيا، وطرح هذه الساعات في المستقبل القريب، إذ ستظهر في الأسواق المحلية الروسية ساعات ذكية مخصصة للأطفال وستطور هذه الساعات مع إحدى الشركات الدولية ذات الأصول الروسية.
وأشار رودني إلى أن شركته تسعى أيضا لتطوير العديد من أنواع الأجهزة الذكية، بما فيها ساعات وأساور لياقة بدنية تناسب كافة الأعمار. (روسيا اليوم)
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