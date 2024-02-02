أدوبي تجلب Firefly و Lightroom إلى فيجين برو

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أعلنت أدوبي توفر عائلة Firefly من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بصفتها تطبيقًا مستقلًا لنظارة آبل الجديدة المسماة فيجين برو.وتطلق آبل نظارتها اليوم، ويهدف التطبيق الجديد إلى الاستفادة من تكنولوجيا النظارة لمساعدة المبدعين.وقالت أدوبي إن نماذجها للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها في شهر آذار من العام الماضي، مصممة للاستخدام التجاري الآمن.واستخدم Firefly من أجل توليد ما يزيد عن 5 مليارات صورة حتى الآن على مستوى العالم، مما يجعله نموذج توليد صور الذكاء الاصطناعي الشائع والمصمم للاستخدام التجاري الآمن.ومن خلال تجربة مصممة خصيصًا لنظام التشغيل VisionOS، يمكن للمستخدمين تصور رؤاهم الإبداعية وإضفاء الحيوية عليها من خلال توليد أعمال فنية وعرضها عبر الشاشات الكبيرة لجعلهم أقرب إلى المحتوى.