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تكنولوجيا وعلوم
لأوّل مرة.. آبل قد تطوّر جهازًا قابلاً للطي فما هو؟
Lebanon 24
02-02-2024
|
13:00
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تستكشف آبل السوق القابلة للطي من خلال جهاز بقياس شاشة بين 7 بوصات و 8 بوصات، ومن المتوقع إطلاق هذا المنتج في عام 2026 أو عام 2027 على أقرب تقدير، وفقًا للمنشور الكوري The Elec، وذلك بعدما أطلقت شركات، مثل سامسونغ وهواوي ولينوفو، هواتف ذكية وأجهزة حواسيب قابلة للطي، مع أن شركة آبل لم تتخذ أي خطوة بعد
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وتوجد تكهنات بأن المنتج الجديد قد يحل محل آيباد ميني المزود بشاشة قدرها 8.3 بوصات، مما يجعله جهاز آبل الأول القابل للطي.
وتشير التقديرات إلى أن الشركة تعمل أيضًا على تطوير شاشة من فئة OLED لجهاز آيباد ميني، وكانت هناك شائعات بأن ذلك قد يحدث في عام 2026.
ولم تقرر آبل بعد خصائص المنتج القابل للطي ومواصفاته، وهناك حالة من عدم اليقين داخل الشركة بخصوص الجهاز القابل للطي.
وتفيد التقارير أن الشركة تتعاون مع موردي الشاشات إل جي وسامسونج، الذين كانوا يقدمون عينات من الشاشات القابلة للطي بقياس بين 7 بوصات و 8 بوصات منذ العام السابق.(العربية)
المصدر: العربية
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