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تكنولوجيا وعلوم
قريبًا.. سيارات بدون نوافذ خلفية
Lebanon 24
02-02-2024
|
16:00
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ستشهد شوارع المملكة المتحدة قريبا، ظهور أول سيارة دون نافذة خلفية، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، حيث تتميز تلك المركبة سويدية الصنع، بشاشة عالية الوضوح، تعرض مشاهد في الوقت الفعلي من كاميرا خلفية مثبتة على السقف، بدلاً من مرآة الرؤية الخلفية.
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وقامت الشركة المصنعة للسيارة، المملوكة لشركة فولفو، بإلغاء النافذة الخلفية بالكامل لتوفير مساحة أكبر أمام رأس السائق.
وأشارت الشركة إلى أن سيارة "بولستار- 4" ستمنح السائقين "تجربة فريدة" ورؤية أفضل للطريق خلفهم.
وقال الصحفي المختص بشؤون السيارات، كوينتين ويلسون، لشبكة سكاي نيوز: "أصبحت النوافذ الخلفية في السيارات أصغر فأصغر، وذلك مع تزايد رغبة المستهلكين في الحصول على مركبات أقل حجما، وبالتالي باتت هناك ضرورة أن تكون هناك مساحة أكبر لرأس السائق".
وأضاف: "قامت فولفو بشيء ذكي حقًا وتخلصت من النافذة الخلفية تمامًا، وأعطتنا هذه الخاصية الجديدة، وقد دخلت تلك المركبات السوق في الصين منذ ديسمبر دون أن ترد أية تعليقات محبطة بشأنها".(الحرة)
المصدر: الحرة
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