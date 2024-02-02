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تكنولوجيا وعلوم
ساعة ذكية من "روجبيد" بوظائف صحية.. إليكم مواصفاتها وثمنها
Lebanon 24
02-02-2024
|
23:00
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أطلقت شركة روجبيد ساعتها الذكية "موديل إيه" الجديدة التي تقدم وظائف صحية عديدة، مثل قياس ضغط الدم وقياس معدل ضربات القلب ومدى تشبع الأكسجين في الدم على مدار الساعة بالإضافة إلى تتبع الأنشطة الرياضية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
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وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية "موديل إيه" تأتي بتصميم مستدير كلاسيكي مع تاج دوار على الجهة اليمنى، كما أنها تتوفر باللون الأسود مع سوار سيليكون بنفس اللون أو باللون الفضي مع سوار من الجلد باللون البني.
ومن الناحية التقنية، تأتي الساعة الذكية الجديدة بشاشة أومليد قياس 1.69 بوصة، مع كاميرا إتش دي لإجراء مكالمات فيديو، ومساحة تخزين 3 + 32 غيغابايتا.
وتعمل الساعة الجديدة من روجبيد بنظام التشغيل أندرويد، ويتيح ذلك الوصول إلى متجر غوغل ومجموعة من تطبيقات غوغل بما في ذلك خرائط غوغل.
وتدعم الساعة الجديدة شبكة واي فاي وتقنية بلوتوث واتصال 4جي، مع العديد من المزايا الأخرى مثل تشغيل الموسيقى وفتح القفل ببصمة الوجه ومشغل فيديو.
وتأتي الساعة الذكية الجديدة مزودة ببطارية سعة 800 ملي أمبير ساعة، وتتمتع بحماية جيدة بفضل الجسم المصنوع من سبيكة الزنك وفقا لفئة الحماية "أي بي 67″، وتتوفر نظير سعر يبلغ نحو 160 دولارا.(الجزيرة نت)
المصدر:
الجزيرة نت
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