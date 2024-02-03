السعر يبدأ من 3499 دولاراً.. نظارة Vision pro في الأسواق (فيديو)

في خطوة جديدة، بدأت شركة أبل بيع نظارتها الذكية "فيجن برو" Vision pro في متاجرها بالولايات المتحدة، وعبر موقعها الإلكتروني، بسعر يبدأ من 3499 دولاراً.



وانطلقت عملية بيع جهاز أبل الجديد، كالعادة، بفتح مدير أبل تيم كوك، أبواب متجر الشركة الزجاجي المميز في نيويورك، قبل أن يوجه التحية للجمهور والزوار المتوافدين.



وأضاءت أبل واجهة متجرها بإطار ضوئي يشبه تصميم نظارة أبل "فيجن برو"، والتي تعد أول منتج جديد للشركة الأميركية منذ 7 سنوات.

🍎Look: It's @Tim_Cook at the Apple Vision Pro launch. He opened the doors at Apple Store 5th Ave NYC. The era of spatial computing begins!



I'm getting⤵️

🥽Apple Vision Pro headset

🛄Travel case

➰Belt clip

🔋@ZAGGdaily powerstation pro to keep it charged

🔌@mophie speedport GaN… pic.twitter.com/HRbf2SUKiC — Matt Swider (once-a-day tech deals @ The Shortcut) (@mattswider) February 2, 2024 Advertisement

تجربة "فيجن برو"

وأتاحت أبل لعموم الجمهور إمكانية حجز موعد للحصول على "تجربة كاملة" مع نظارة "فيجن برو" داخل أحد متاجر الشركة.



وذكرت شبكة CNN الأميركية أن قرابة 200 شخص كانوا ينتظرون خارج متجر "أبل" الأيقوني في نيويورك، منذ الثامنة صباحاً، بانتظار الدخول لشراء أو تجربة النظارة الذكية الجديدة.



وبدأ زوار المتاجر في تجربة النظارة الجديدة، لمدة 25 دقيقة، فيما تركز تدريب المستخدم على طريقة التفاعل مع واجهة الاستخدام عبر التركيز بالعينين والضغط بإصبعي السبابة والإبهام معاً في الهواء.

وشملت تجربة المستخدمين للنظارة التفاعل مع المحتوى المصور من صور ومقاطع فيديو، وكذلك المقاطع المكانية Spatial Videos، بالإضافة إلى التفاعل مع متصفح الويب وتطبيقات الموسيقى والألعاب والمحتوى الترفيهي المتنوع، وكذلك جلسات الاسترخاء Mindfulness.



ويتطلب شراء "فيجن برو" تحديد عدة تفضيلات مع النظارة، مثل قياس أحزمة التثبيت على الرأس، ونوع الوسادة التي تثبت النظارة على الوجه، بجانب إدخال قياس النظر، في حال كان المستخدم يعاني عيوباً في الإبصار، لتتمكن الشركة من تضمين عدسات تصحيح البصر بقياس المستخدم، وذلك عبر شراكتها مع شركة العدسات الألمانية ZEISS.



واشترطت "أبل" من راغبي شراء النظارة عبر موقعها الإلكتروني، تقديم بصمة الوجه FaceID عبر هاتف آيفون من خلال تطبيق APP STORE، لمساعدته على اختيار القياسات المناسبة له بدقة.



وأشارت تقارير إلى أن شركة أبل تستهدف بيع ما يتراوح بين 400 ألف إلى مليون وحدة، خلال العام الجاري.(الشرق)



