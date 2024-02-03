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وأفادت مؤسسة AppFigures التي ترصد عمليات تثبيت التطبيقات، بأن تطبيق "ثريدز" احتل المركز الرابع على متجر "آب ستور" بإجمالي 12 مليون عملية تثبيت في كانون الأول ، والمركز الثامن على متجر "جوجل بلاي" بإجمالي 16 مليون تحميل، في الشهر ذاته، ليحتل المركز السادس على المتجرين. تمكنت منصة "ثريدز" الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا، من النجاح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في التثبيت على الهواتف الذكية، إذ ارتفع عدد المستخدمين 3 أضعاف على أساس شهري، في كانون الأول الماضي، بإجمالي 28 مليون عملية تثبيت، لتنضم إلى قائمة التطبيقات الـ 10 الأكثر تثبيتاً على متجري "غوغل بلاي"، و"آب ستور"، وسط تراجع لمنصة "إكس".وأفادت مؤسسة AppFigures التي ترصد عمليات تثبيت التطبيقات، بأن تطبيق "ثريدز" احتل المركز الرابع على متجر "آب ستور" بإجمالي 12 مليون عملية تثبيت في كانون الأول ، والمركز الثامن على متجر "جوجل بلاي" بإجمالي 16 مليون تحميل، في الشهر ذاته، ليحتل المركز السادس على المتجرين.

واعتبر خبراء أن هذه الإحصائيات تثبت أن "ثريدز" ما زال قادراً على جذب مستخدمين جدد، على الرغم من تراجع معدلات تثبيته، خلال الفترة الماضية، ونقص المدة التي يقضيها المستخدمون داخله، بعد أن حقق معدلاً قياسياً وصل 100 مليون مستخدم، خلال 5 أيام فقط من إطلاقه، في تموز الماضي.



وأفادت إحصائيات نشرتها مؤسسة Apptopia، ونقلها موقع "تيك كرانش"، بأن ميتا نجحت في زيادة معدلات تثبيت التطبيق من جديد، اعتماداً على إعلانات ترويجية للمنصة بأنها بديل قوي لمنصة "إكس"، واعتمادها على عرض المنشورات الأكثر رواجاً على ثريدز أمام المستخدمين في فيسبوك وإنستجرام، ما أدى إلى جذب المزيد من المستخدمين إلى المنصة الناشئة.

في المقابل تراجعت منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بإجمالي 8.5 مليون عملية تثبيت فقط، لتحل في المركزين 37 و39 على متجريّ "آب ستور" و"غوغل بلاي" على الترتيب.(الشرق)







