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تكنولوجيا وعلوم

إكتشاف خطير.. مدار الأرض قد يتغيّر كل 10 سنوات

Lebanon 24
03-02-2024 | 07:21
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اكتشف فريق من علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن بعض الثقوب السوداء القديمة قد تغير مدار الأرض مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات.

واقترح العلماء أن كتلا دوامية من المادة، تسمى الثقوب السوداء البدائية (PBH)، تحلق فوق نظامنا الشمسي مرة واحدة على الأقل كل عقد، ما يؤدي إلى تعطيل الكواكب والأقمار.
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وبحسب العلماء، فإن الثقوب السوداء البدائية التي تشكلت بعد وقت قصير من الانفجار الكبير قبل 12.8 مليار سنة، لها كثافة كويكب ويمكن أن تسبب "تمايل" المدارات.

ويشير ادعاء الفريق إلى أن مسافات الكواكب من الشمس أو الأرض يمكن أن تتغير بمرور الوقت.
 
وتعتمد الدراسة الجديدة على نظرية مفادها أن الكون يعج بالثقوب السوداء البدائية، ما يعني أن الأجسام يجب أن تمر بالقرب من جوارنا الكوني.
 
ولاحظ الفريق أنه إذا كان أحد الكويكبات يقع على بعد وحدتين فلكيتين فقط من الشمس، فإن مدارات الكواكب والأقمار ستتذبذب حتى عدة أمتار. ومع ذلك، لاحظ العلماء أن التذبذب لن يدمر كوكبنا.

ويقوم الفريق الآن بتطوير طرق لقياس تذبذبات الجاذبية، في محاولة لجمع أول دليل ملموس يثبت "المادة المظلمة" التي تم نظريتها منذ فترة طويلة. (روسيا اليوم) 
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